Ostre słowa o rewitalizacji alei Wojska Polskiego. "To największa bzdura w skali Polski" [ZDJĘCIA]

- Plac zabaw dla dzieci na środku ronda komunikacyjnego, wokół którego jest duże natężenie ruchu samochodowego jest absurdem. To narażanie zdrowia i życia dzieci, które wdychają duże ilości spalin i w każdej chwili jedno z nich lub więcej może wbiec na jezdnię pod koła samochodu. Pomysł, aby tak zagospodarować pl. Zgody powwinien zyskać tytuł największej bzdury publicznej przestrzeni miejskiej w skali Polski - uważa dr Helena Freino, urbanistka.

- Nikt i nic mnie nie przekona, że zrealizowany w zeszłym roku projekt (wciąż nieukończony) bez przywrócenia tramwaju, za to z parkingami pod drzewami w osi ulicy, podczas gdy piesi muszą cierpieć z uwagi na miejską wyspę ciepła - to dobra inwestycja i udana "rewitalizacja". Zbliżają się wybory samorządowe, więc naprędce kończy się i otwiera inwestycje, al. Wojska Polskiego do nich należy. Na 200 procent odbiór inwestycji nastąpi przed 7 kwietnia.