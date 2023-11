Powstanie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Produktem końcowym będzie kompost

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu ma powstać przy ulicy Gdańskiej 16 w Szczecinie. Będą tam trafiły bioodpady ze Szczecina i okolicznych miejscowości. Instalację o wartości ok. 80 mln zł wybuduje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą Szczecin stworzy z firmą Remondis. Miasto, jako mniejszościowy udziałowiec (49 procent) Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu wniesie do spółki grunt o wartości 4 mln zł, na którym powstanie instalacja. Pieniądze na inwestycje mają pochodzić ze źródeł zewnętrznych, głównie dotacji i kredytu. Obiekt ma być gotowy do 2026 r.

Centrum biorecyklingu ma być ostatnim elementem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w Szczecinie po budowie spalarni, ekoportów, segregacji śmieci w worki i pojemniki. Rocznie ma przerabiać do 40 tys. ton organicznych odpadów. To daje ok. 20 tys. ton czystego kompostu.

Obecnie bioodpady wywożone są do instalacji w Policach i Stargardzie. Szczecinianie produkują ich z roku na rok coraz więcej, dlatego wkrótce obie instalacje nie będą w stanie przyjmować dodatkowych ilości.

"Kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana, w stu procentach spełniająca wymogi najlepszej dostępnej techniki, uwzględniając przy tym lokalne potrzeby oraz oczekiwania społeczne w zakresie gospodarki odpadami, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty od momentu przyjęcia odpadów do

momentu wyjazdu produktu gotowego tj. kompostu - zapewnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina do spraw komunalnych.