Pokaż, że wkręciłeś się w wiatraki, wygraj indeks i studiuj na Politechnice Morskiej

Studniówki już za nami. Teraz przed maturzystami ostatnie miesiące na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. Będzie dużo nerwów, nieprzespanych nocy nad książkami oraz dylematów, co dalej? Pojawią się naturalne pytania: jaką uczelnię wybrać, jaki kierunek studiów, czy znajdę po tym ciekawą i dobrze płatną pracę?

To duże wyzwanie. W podjęciu tych niełatwych decyzji chcemy wam pomóc, ogłaszając wspólnie z Orlen Neptun i Politechniką Morską w Szczecinie konkurs wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ruszy on na początku kwietnia (10.04). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w tym przede wszystkim indeksy renomowanej uczelni. Wszystkie szczegóły podamy już niebawem na łamach „Głosu”, który został patronem konkursu.

A dziś, by podgrzać emocje i zachęcić do udziału w zabawie - zostaje jeszcze, bowiem miesiąc na przygotowanie się do niej, ujawniamy, na czym polegać będzie rywalizacja.