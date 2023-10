Po zabójstwie w Świnoujściu. Co zdarzyło się w hotelu? Prokuratura wyjaśnia sprawę

Śledztwo trwa od dwóch tygodni. 27-latek przebywa w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To nieczęsto spotykana sytuacja. Prokuratura decyduje się na taki zarzut, gdy uzna, że sprawca do popełnienia zbrodni użył zdecydowanie większych środków niż te, które prowadzą do śmierci człowieka. Pojęcie szczególnego okrucieństwa jest ocenne, dlatego w praktyce zdarza się, że sądy wydając wyrok, uchylają ten dodatkowy zarzut.

Wiadomo, że nie znał pokrzywdzonego, który w hotelu przy ulicy Słowackiego pracował jako ochroniarz i pomagał na recepcji. Podejrzany do Świnoujścia przyjechał dzień przed zabójstwem. Mieszka w Niemczech, jest obywatelem Polski. W Świnoujściu spotkał się z kolegami. Pił alkohol. Nie wiadomo, czy brał narkotyki, w tym dopalacze, które wywołują agresję. To wyjaśnią badania toksykologiczne.

Według jednej z hipotez, wracając po północy do hotelu, pomylił je, bo mieszkał w innym niż ten, w którym doszło do zbrodni. Nie jest jasne, czy to on zdemolował szybę restauracji znajdującej się przed hotelem. Niewykluczone, że wpadł w szał, gdy ochroniarz nie chciał go wpuścić do środka.