Po konsultacjach "śmieciowych" w Dobrej. Inicjatywa w rękach rady gminy

Ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie w 2024 roku, w październiku tego roku jest zaplanowany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

- W oparciu o wyniki konsultacji, ale także o wysokość kwoty, jaką rada gminy zdecyduje się dopłacać do systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku kosztem inwestycji, czy to będzie jak obecnie około 3 mln złotych, czy też na przykład 6-7 mln złotych, to rada podejmie decyzję o ewentualnym powrocie do odbioru odpadów raz w tygodniu i wysokości tej opłaty — komentuje Teresa Dera, wójt gminy Dobra.