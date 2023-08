Plebiscyt "Uśmiech Dziecka" GS24.pl i Głosu Szczecińskiego w Centrum Handlowym Galaxy. Zwycięzcy odebrali nagrody [ZDJĘCIA]

Już przed rozpoczęciem uroczystości rozdania nagród najpiękniej się uśmiechającym maluszkom, czuć było w Galaxy moc emocji, energii i radości. Na rozdanie nagród do Szczecina przyjechały nierzadko całe rodziny.

- O akcji "Głosu Szczecińskiego" dowiedziałam się z Facebook-a - mówi pani Bogumiła, babcia małej Amelki, zdobywczyni pierwszego miejsca w powiecie łobeskim. - Namówiłam rodziców wnuczki, by wzięli w niej udział.

- To była spontaniczna decyzja - twierdzi tata dziewczynki, pan Bartłomiej. - Dziś cieszę się, że się zdecydowaliśmy. Mamy małą zwyciężczynię. A do tego, znaleźliśmy pretekst, by przyjechać na weekend do Szczecina.