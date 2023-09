Pierwszy wrześniowy weekend na boiskach III i IV ligi. Pogoń II ściga trzecioligową czołówkę

Pogoń II przyjechała do Stargardu po dwóch wygranych z rzędu i swoją serię podtrzymała, choć nie przyszło to łatwo. W I połowie Damian Niedojad potrafił dwukrotnie odpowiedzieć na bramki gości, ale po zmianie stron było to niemożliwe. Portowcy zdobyli dwie bramki w trzy minuty, a mając dwubramkową zaliczkę potrafili kontrolować grę do końca.

- Nie był to nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Sztuką jest jednak zwyciężać, gdy nie wszystko idzie po twojej myśli. Chłopakom należą się duże brawa za determinację i zdolność do tego, by nie tylko przełamać rywala, ale też własne słabości - stwierdził trener Pogoni II Paweł Cretti.

Zaraz po spotkaniu zebrał się zarząd Błękitnych na który został zaproszony trener Piotr Rast. Siedzibę klubu jako „były trener”. - Rozstanie nastąpiło na mocy porozumienia stron, a umowa trenera została rozwiązana za obopólną zgodą - informuje stargardzki klub.