Kibice na meczu Pogoni z Piastem Gliwice. Momentami było gorąco [ZDJĘCIA]

Kibice na meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Generalnie - frekwencja musi cieszyć, głównie księgowego Pogoni, bo klub zarabia pieniądze. Fani nie tylko kupują bilety, ale widząc kolejki przy stoiskach gastronomicznych oraz z klubowymi gadżetami można mieć pewność, że zostawiają dużo więcej gotówki na obiekcie.

Mecz oglądało 18 985 kibiców. To oficjalna wersja, a tym samym około tysiąca fanów miało wejściówki, ale nie zdecydowało się przyjść na stadion i dopingować Portowców.

Z Gliwic też przyjechała garstka wiernych fanów. Od początku była na sektorze gości kilkuosobowa grupa, po kwadransie dołączyła grupa autokarowa. Mieli największą frajdę po zakończeniu spotkania.

Doping kibiców Pogoni? Jeśli np. za mecz z Jagiellonią można było wystawić szkolną szóstkę, a za mecz z Ruchem Chorzów piątkę, to tak za Piasta - co najwyżej czwórkę. Ale to oczywiście związane z niekorzystnym przebiegiem meczu. Doszło nawet do tego, że kibice w trakcie drugiej połowy zaczęli opuszczać trybuny. Najwięcej - zaraz po zmarnowanym przez Kamila Grosickiego rzucie karnym. Część fanów wróciła, gdy Efthymios Koulouris zdobył bramkę, ale sędzia jej nie uznał.