Pierwsze Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina. Trwają żeglarskie zmagania na Jeziorze Dąbie

Jezioro Dąbie stało się dzisiaj areną sportowych zawodów. Jak twierdzą organizatorzy – to prawdziwe święto żeglarstwa, które z pewnością dostarczy nie tylko niezapomnianych wrażeń, ale podkreśli także ducha zdrowej rywalizacji.

W zawodach w aż trzech klasach (Open I, Open II i Open III) wzięło udział 19 jednostek, którym niestraszne są zmagania z wiatrem i silnymi prądami.

Co jednak ważne, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina to nie tylko walka o zwycięstwo, to także okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, wykazania się własnymi umiejętnościami i celebracji miłości do żeglarstwa.

W zawodach biorą udział:

OPEN I

Patryk Zbroja/ 283

Szczepan Tomaszewski/ Mojito

Mieczysław Szwed/ Mieciu

OPEN II

Krzysztof Szatkowski/ Zumark

Maciej Sheffler/ Maxi

Henryk Kałuża/ Harry I

OPEN III