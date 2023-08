Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać?

Jak choćby plaża w Grodnie. To niewielka plaża położona między Międzyzdrojami a Wisełką nad Zatoką Pomorską. Na północy Grodna znajduje się obniżona krawędź klifu i zejście na plażę. Miejsce uczęszczane jest głównie przez osoby zamieszkujące okolicę. Jest to doskonała alternatywa dla zatłoczonej międzyzdrojskiej plaży.

Innym takim miejscem jest jezioro w Wisełce. W końcu bałtycka plaża w Wisełce to jedno, ale Jezioro Wisełka to zupełnie co innego. Zbiornik zachęca atrakcyjnym położeniem w sąsiedztwie bujnej zieleni i górzystych widoków. Jest to też świetne miejsce do nauki windsurfingu. Osoby, które chcą się po prostu poopalać nad brzegiem wody, również są tu mile widziane.