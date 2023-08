TOP 5 plaż w Niemczech, niedaleko Szczecina, o których mogłeś nie wiedzieć [LISTA] red.

Poznaj TOP 5 plaż naszych zachodnich sąsiadów, na których spędzisz przyjemnie kilkudniowy wakacyjny wypad. Zobacz szczegóły w galerii zdjęć! >>> archiwum gs24.pl Zobacz galerię (6 zdjęć)

Weekend, plaża, zero tłumów, do tego za granicą i niedaleko Szczecina - brzmi jak sytuacja idealna, a co najlepsze – możliwa. Poznaj TOP 5 plaż naszych zachodnich sąsiadów, na których spędzisz przyjemnie kilkudniowy wakacyjny wypad.