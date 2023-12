Parking przy hali sportowej, a do szpitala busem. Rozwiązanie na Unii Lubelskiej

W piątkowym spotkaniu z inicjatywy radnego Łukasza Tyszlera, przewodniczącego komisji zdrowia szczecińskiej rady miasta wzięli też udział: prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kanclerz uczelni Krzysztof Goralski, Konrad Jarosz dyrektor Samodzielnego Szpitala klinicznego nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej, Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecin oraz Ryszard Słoka, sekretarz miasta.

Powodem pilnej narady było to, co od wielu tygodni dzieje się w okolicach szpitala. Potężna inwestycja PUM (warta ok. 800 mln zł) wymusiła zajęcie dużego fragmentu parkingu przed szpitalem przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Ze względu na ochronę placu budowy w wykopie i skarpy przed osunięciem, prawdopodobnie konieczne będzie wyłączenie całego parkingu.

Codziennie w okolicach szpitala tworzą się ogromne korki, bo zarówno pacjenci jak i personel szpitala szukają miejsc do parkowania. Pojawiają się sygnały, że kłopoty z dojazdem mają karetki, lekarze spóźniają się do pracy i na planowane zabiegi, a pacjenci na umówione wizyty. Na bałagan skarżą się także mieszkańcy sąsiedniego osiedla.