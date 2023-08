Otwarcie alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Ze skargą na nocny hałas [ZDJĘCIA]

26-27 sierpnia, mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć fragment alei jeszcze przed oficjalnym przywróceniem ruchu, który nastąpi od poniedziałku, 28 sierpnia. Po remoncie aleja nie będzie już arterią komunikacyjną, ale stanie się dwujezdniową drogą z uspokojonym ruchem do 30 kilometrów na godzinę. Każda jezdnia będzie miała 4,5 m szerokości. W związku z tym także nie będzie wydzielonych dróg dla rowerzystów. Do dyspozycji kierowców na alei będzie 185 miejsc parkingowych, w tym dziesięć dla pojazdów zaopatrzenia, sześć dla aut elektrycznych (obok stacji ładowania). Razem z fragmentem ulicy Jagiellońskiej (między al. Piastów a aleją Wojska Polskiego) będzie to około 200 miejsc. Miejsca dla pojazdów znajdą się w środkowym pasie parkowania. Koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego to ponad 43 mln zł. brutto.