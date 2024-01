Ostateczna batalia z pijanymi kierowcami. Konfiskata pojazdu za promile coraz bliżej

Jak podają policjanci z drogówki, w noworoczny weekend zatrzymano w mieście aż piętnastu pijanych kierowców! Większość z nich prowadziła pojazd 1 stycznia, czyli pod wpływem alkoholu wracała z noworocznych imprez. Żeby zatrzymać jednego z nich, policjanci musieli ruszyć w pościg. 31-latek pędził ul. Gdańską stwarzając poważne zagrożenie na drodze. Zatrzymano go dopiero na bocznej ulicy, z której nie mógł wyjechać. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu (wydmuchał 2,5 promila), miał przy sobie narkotyki i nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

W 2023 r. tylko w Szczecinie policjanci z drogówki zatrzymali 356 pijanych kierowców. Do tego trzeba dodać 182 kierujących pojazdy po użyciu alkoholu. To nadal wszechobecne zjawisko i jak przyznaje Magdalena Zubkiewicz, psycholog transportu, „nadal dotyczy sporej rzeszy ludzi”.

Z kolei 3 stycznia pijany kierowca „przykleił” się do jadącej na sygnale karetki pogotowia ratunkowego (będącej w tym momencie pojazdem uprzywilejowanym). Jego renault pędziło za nią Trasą Zamkową w Szczecinie z prędkością 126 km/h - w tym miejscu można się rozpędzić maksymalnie do 70 km/h. Został zatrzymany. Miał w sobie pół promila alkoholu.

Policjanci z drogówki przeprowadzili w ubiegłym roku 214 tys. badań trzeźwości. Dzięki nim zatrzymali 356 nietrzeźwych kierowców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami popełnili w ten sposób przestępstwo (ich sprawy rafią do sądów) i 182 osoby, które dopuściły się wykroczenia prowadząc pojazd „po użyciu alkoholu”. Do tych statystyk trzeba dodać 147 nietrzeźwych kierowców jednośladów i 135 kierujących pojazdy po zażyciu środków odurzających.

Magdalena Zubkiewicz, psycholog transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnia, że zna skalę zjawiska, bo na co dzień ma do czynienia z kierowcami, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po pijanemu. Aby odzyskać prawko muszą m.in. trafić do psychologa transportu (powinni też odwiedzić lekarza Medycyny Pracy). Kolejnym warunkiem odzyskania dokumentów jest odbycie dwudniowego kursu reedukacyjnego. Prowadzą go psychologowie lub specjaliści od uzależnień.

Liczba kierowców zatrzymywanych przez policję świadczy, że pijani zagrażają innym użytkownikom ruchu codziennie. Nie ograniczyło skali problemu nawet zaostrzenie przepisów. Obowiązują już od 2022 r. Na przykład za jazdę samochodem w stanie po spożyciu (między 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi) mandat wynosi od 2,5 tys. zł do 30 tys. zł. W przypadku nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) można zapłacić nawet 60 tys. zł. Do tego dochodzą m.in. kilkuletni zakaz prowadzenia samochodu i jednorazowo 15 punktów karnych.