Pijany przyjechał na stację paliw. Stracił prawo jazdy

Policjanci z Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Szczecinie otrzymali informację o zdarzeniu, do którego doszło na jednej ze stacji paliw w dzielnicy Pogodno.

Według tej informacji pracownik stacji paliw zainteresował się mężczyzną, który przyjechał do myjni. W kasie chciał on zakupić żeton do odkurzacza samochodowego. Pracownik stacji poinformował klienta, że odkurzacz jest zepsuty i nie wydał tych żetonów. Podczas tej rozmowy wyczuł od mężczyzny woń alkoholu. O tym fakcie poinformował policjantów.

Mundurowi przebadali kierowcę, aby sprawdzić stan trzeźwości. Badanie 64-latka wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Szczecinianin stracił prawo jazdy, został zatrzymany a jego pojazd odholowany na parking.