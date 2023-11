ORLEN Neptun uruchomił szkolenie dla przyszłych pracowników terminala instalacyjnego w Świnoujściu

To jest całkowicie bezpłatne szkolenie. Biorą w nim udział uczniowie ostatnich klas na kierunku technik logistyk. Zajęcia, które poprowadzą specjaliści ORLEN NEPTUN oraz praktycy z dziedziny logistyki sztuk ciężkich i ponadgabarytowych potrwają do końca roku szkolnego. W ramach cotygodniowych wykładów poruszane są kwestie dotyczące prac przeładunkowych, logistyki projektów offshore wind oraz obsługi ładunków ciężkich i ponadgabarytowych w obrocie portowo morskim.

Wraz z dynamicznym rozwojem inwestycji z branży offshore wind w Polsce, dużym wyzwaniem stało się znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby realizować tego typu projekty. Dotyczy to m.in. obsługi terminala instalacyjnego, który ORLEN Neptun buduje w Świnoujściu.

- Co więcej, dzięki szkoleniom, absolwenci jako pierwsi w Polsce uzyskają kompetencje, by podjąć ciekawą, dobrze płatną pracę w terminalu instalacyjnym morskich farm wiatrowych, który powstaje w sąsiedztwie szkoły – mówi Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Po zakończeniu szkoleń, kilkunastu najlepszych uczniów zostanie zatrudnionych przez spółkę ORLEN Neptun. Na początku ich praca koncentrować się będzie na pogłębianiu wiedzy i umiejętności. Później przyjdzie czas na specjalistyczne kursy oraz praktyki, zarówno w Polsce jak i za granicą. W ten sposób młodzi ludzie zostaną w pełni przygotowani do pracy na terminalu instalacyjnym.

Terminal instalacyjny w Świnoujściu zostanie otwarty w 2025 r. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Terminal został tak zaprojektowany, aby mógł przyjmować wszystkie, nawet największe statki typu: jack-up i heavy lift przeznaczone do obsługi projektów morskich farm wiatrowych z turbinami o mocy ok. 15 MW.

Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, następnie będzie wspierał realizację projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji Grupy ORLEN na Bałtyku. W przyszłości, z uwagi na korzystną lokalizację, port w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać nie tylko polskie inwestycje, ale również te prowadzone na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

Uruchomienie szkoleń w Zespole Szkół Morskich to część większego projektu edukacyjnego ORLEN Neptun. Celem Centrum Kompetencji Polskiego Offshore, którego sygnatariuszem poza szkołą w Świnoujściu jest m.in. Politechnika Morska w Szczecinie będzie przygotowanie kadr do obsługi inwestycji związanych morską energetyką wiatrową.