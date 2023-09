Orlen Basket Liga: King Szczecin wygrywa pierwszy mecz sezonu

King Szczecin rozpoczął spotkanie z Sokołem z piątką zawodników po amerykańskiej szkole basketu i z dużym pokładem pozytywnej energii. W pierwszych minutach za dużo się udawało (szczególnie dobrze radził sobie Morris Udeze) i Wilki szybko odskoczyły na 8 punktów.

Goście z pierwszą skuteczną akcją włączyli tryb „walka o niespodziankę”. Bardzo szybko przejęli inicjatywę i choć ich przewaga najczęściej wynosiła cztery oczka, to jednak King miał problem z doprowadzeniem do remisu. Goście grali odważnie w ataku, lepiej zbierali piłki z desek. Gospodarze próbowali ich wybić z uderzenia pressingiem na całym parkiecie, ale nie przynosiło to oczekiwanego skutku. Dobrze, że solidna była skuteczność dystansowa, bo w przeciwnym wypadku różnica punktowa na korzyść gości z Łańcuta byłaby większa.

W III kwarcie trwała wymiana ciosów. Widać było, że trener Sokoła Marek Łukomski dobrze rozszyfrował gospodarzy, ale ci mieli znacznie większy potencjał i w końcu musieli przejąć inicjatywę.