Spójnia Stargard rozbiła Anwil Włocławek. Półfinalistę poznamy we wtorek [ZDJĘCIA]

W czwartek to się udało. Po zaciętym spotkaniu Spójnia w końcu zagrała skutecznie w końcówce i wygrała z faworyzowanym Anwilem. Po raz pierwszy w całym sezonie, ale jakże to było cenne zwycięstwo.

Zawodnicy i trenerzy podziękowali sobie za mecz. We wtorek decydujące spotkanie we Włocławku.

Janari Joesaar, skrzydłowy Anwilu

Bardzo ciężki mecz od początku. Oddaliśmy Spójnię inicjatywę i szybko to wykorzystała. W kolejnym meczu nasza koncentracja musi być zdecydowanie lepsza.

Sebastian Machowski, trener Spójni

Jeśli ktoś by mi powiedział, że po I połowie będzie 20 punktami to bym nie uwierzył. I to nie jest brak wiary w mój zespół, ale graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem. Broniliśmy, walczyliśmy każdy za każdego na najlepszym poziomie w sezonie. Jestem szczęśliwy, że zagramy piąty mecz i to, jaka atmosfera była w naszej hali. Oby tę energię udało się nam pokazać we Włocławku.

Nasza celność w rzutach dystansowych oczywiście nam pomogła w odniesieniu zwycięstwa. Ale ważne jest też to, że na różne sposoby kreowaliśmy swoje sytuacje.

Wierzę, że tak dobrą formę pokażemy również we Włocławku. Jak to się nam uda – możemy wygrać ten piąty mecz. Zobaczymy, kto będzie mocniej odczuwał na sobie presję związaną z tym spotkaniem.

Stephen Brown, rozgrywający Spójni

Kibice pomogli nam trzymać odpowiednią energię, graliśmy bardzo zespołowo po obu stronach boiskach.