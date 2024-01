Ogródki w centrum Szczecina do likwidacji, bo utrudniają ruch? Gorąca dyskusja

Żywą dyskusję w mediach społecznościowych wywołała sytuacja na alei Papieża Jana Pawła II, konkretnie na odcinku od placu Grunwaldzkiego do placu Lotników. W sytuacji, gdy rano opróżniane są pojemniki z odpadami, cały ruch jest wstrzymany.

- Ja nie mam nic do Panów ze śmieciarki. - wykonują swoją pracę najlepiej i najszybciej jak mogą...ale to jest przykład generowania "korków" w mieście przez bezsensowną decyzję np. zabierania jednego pasa ruchu po to, by chodnik oddać pod restauracje. . . I to nie jest wina osób, które mają samochody - mówi pan Łukasz, który poruszył temat na grupie "Piotr Krzystek na mieście".