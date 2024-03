Nowa zieleń, ograniczenie ruchu pojazdów do minimum i przestrzeń do rekreacji. Plac Orła Białego się zmieni [WIZUALIZACJE]

Co się zmieni?

Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych. Dopuszczony będzie ruch dostaw do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu oraz dojazd odpowiednich służb. Zlikwidowane też zostaną bariery architektoniczne, pogrążone zostaną krawężniki, a ulice będą miały jeden poziom umożliwiając tym samym swobodny ruch pieszych czy rowerzystów.