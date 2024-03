Wypadek na placu Rodła w Szczecinie. Prokuratura powoła biegłych

Wypłata odszkodowań

Pojazd, którym poruszał się sprawca, miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

- W zaistniałej sytuacji jesteśmy w pełni przygotowani, by wesprzeć osoby poszkodowane w wyniku tego zdarzenia - zapewnia ubezpieczyciel. - Jednocześnie, w odniesieniu do szkód osobowych, deklarujemy gotowość do niezwłocznej wypłaty zaliczek w ramach umowy ubezpieczenia OC ppm. Takie zaliczki mogą zostać przeznaczone na pokrycie np. bieżących kosztów leczenia. Po uzyskaniu dokumentacji medycznej rozpoczniemy kompleksowy proces likwidacji szkód osobowych. Z kolei właściciele uszkodzonych pojazdów mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowania także poprzez numer telefonu +48 22 589 92 63.