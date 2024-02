Odpowie za skandaliczną kradzież na szkodę najbardziej znanego wolontariusza WOŚP. Jest akt oskarżenia

Łukasz Berezak to młody szczecinianin, który ze względu na swoją chorobę musi korzystać z wózka inwalidzkiego. O chłopcu zrobiło się głośno, kilka lat temu, gdy mimo problemów z chodzeniem, zaangażował się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, zostając wolontariuszem i zbierając co roku dziesiątki tysięcy złotych.

Rok temu złodziej-recydywista ukradł mu element wózka, bez którego pojazd był niezdatny do użytku. Do skandalicznej kradzieży doszło 12 lutego 2023 r. w Szczecinie na klatce bloku przy al. Wyzwolenia.

- Skradziono przystawkę do inwalidzkiego wózka elektrycznego. Bez wskazanego elementu wózek nie nadawał się do użytku, co uniemożliwiało jego użytkownikowi poruszanie się - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.