Obwodnica Polic. Wiemy co robi wykonawca i jaki jest terminarz inwestycji

- Prace projektowe zostały rozpoczęte. W pierwszym etapie przygotowywane są materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Na uzyskanie DŚU mamy 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Drugim etapem prac projektowych będzie złożenie i uzyskanie decyzji ZRID (ZRID to skrót od określenia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez właściwego wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich - przyp. red.), na co przewidziano 30 miesięcy od dnia podpisania umowy - informuje Łukasz Mielnik ze spółki STRABAG Sp. z o.o. -

Prace budowalne rozpoczną się nie wcześniej niż w II kwartale 2026 r., a zakończenie planowane jest na listopad 2028 roku.

Przypomnijmy, że przetarg w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" wygrała firma Strabag, która wyceniła swoje usługi na 116 492 685 złotych i udzieliła 60 miesięcy gwarancji. To firma znana w regionie m.in. z budowy pierwszego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju czy budowy S10, a konkretnie drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. Strabag modernizował również drogę ze Szczecina do Polic w Przęsocinie.

Jak będzie przebiegać obwodnica?

Przypomnijmy, że gmina Police chce wybudować nową drogę od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska) aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin - Przęsocin-Police. Natomiast odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z (ul. Przęsocińska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z (ul. Nadbrzeżna), będzie wyłącznie zaprojektowany.