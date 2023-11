Obwodnicą Polic pojedziemy najwcześniej pod koniec 2028 roku

W przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Strabag. Minęło 10 dni od otwarcia kopert, a konkurenci nie złożyli odwołań. Umowa zostanie podpisana 16 listopada. Znamy też harmonogram prac przy inwestycji.

- W ciągu 20 miesięcy ma być opracowana dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi pozwoleniami, a łącznie w ciągu 60 miesięcy ma być zakończona realizacja, czyli pod koniec listopada 2028 roku - mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

Police otrzymały 245 mln zł z V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Promesę potwierdził Bank Gospodarstwa Krajowego. Strabag wycenił swoje usługi na 116 492 685 złotych i udzielił 60 miesięcy gwarancji na prace. To firma znana w regionie m.in. z budowy pierwszego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju czy budowy S10, a konkretnie drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. Strabag modernizował również drogę ze Szczecina do Polic w Przęsocinie. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji środowiskowej, a potem budowa drogi.