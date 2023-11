W 2024 roku przetarg na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Tunel ma składać się z dwóch odrębnych naw dla dwóch jezdni drogi S6.

- Infrastruktura będzie przechodziła pod terenami portu w Policach. Teren pod obwodnicę został przebadany geologicznie, wykonano aż 4400 odwiertów, w tym odwierty z barek na Odrze, które sięgnęły do 90 m pod lustrem rzeki - tłumaczył Lendner.

GDDKiA przewiduje, że między majem a lipcem 2024 roku będzie składany wniosek o ZRID.

Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Według szacunków koszt przedsięwzięcia to około 6 miliardów złotych. Droga ma przebiegać od autostrady A6 w Kołbaskowie przez Police, tunel pod Odrą aż do węzła drogowego w pobliżu Goleniowa, gdzie krzyżują się drogi S3 i S6.