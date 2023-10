Obwodnica Polic. Gmina czeka na odwołania, potem będzie podpisanie umowy

- Czekamy 10 dni - od czasu wyboru oferty - na ewentualne odwołania. Jak dotąd żadnego nie było - mówi Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic. - Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to podpiszemy umowę z wykonawcą.

Gmina Police czeka również na potwierdzenie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Police otrzymały 245 mln zł z V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do węzła Police Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Strabag wycenił swoje usługi na 116 492 685 złotych i udzielił 60 miesięcy gwarancji na prace. To firma znana w regionie m.in. z budowy pierwszego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju czy budowy S10, a konkretnie drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. Strabag modernizował również drogę ze Szczecina do Polic w Przęsocinie.