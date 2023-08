Obwodnica Polic. Duże zainteresowanie przetargiem. Termin składania ofert wydłużony

- Mieliśmy odwołanie dotyczące treści specyfikacji zamówienia. Było dużo zapytań od firm zainteresowanych przetargiem, dlatego zdecydowaliśmy o zmianie terminu. Czekamy do 31 sierpnia na oferty od potencjalnych wykonawców zadania - mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

To przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji środowiskowej, a potem budowa drogi.

Do dokumentacji przetargowej został dołączony program funkcjonalno-użytkowy, który zawiera szczegółową koncepcję obwodnicy Polic. Na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej (jeszcze przed wjazdem do osiedla Mścięcino) do ulicy Przęsocińskiej będzie jednojezdniowy odcinek. Ulica Przęsocińska, czyli droga powiatowa 3914Z (droga z Polic do Przęsocina), będzie poszerzona o trzeci pas.

Obwodnica Polic będzie dwujezdniowa dopiero na odcinku od ul. Przęsocińskiej do ul. Tanowskiej, czyli do drogi wojewódzkiej nr 114. Na arterii będą trzy ronda. W obszarach projektowanych skrzyżowań będą zaprojektowane ścieżki rowerowe lub pieszo - rowerowe oraz chodniki. Wiadomo, że na obwodnicy będzie jedno skrzyżowanie dwupoziomowe, na styku z linią kolejową nr 406 do Trzebieży. Projektant może wykorzystać istniejący przejazd pod torami, ale również zaprojektować wiadukt nad linią kolejową.

Gmina zastrzega, że choć wskazała powyższy przebieg, to istotne w przebiegu obwodnicy Polic będą ustalenia z Wodami Polskimi, Eneą, PKP, a przede wszystkim decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.