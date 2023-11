Nowi radni Szczecina złożyli ślubowanie podczas dzisiejszej sesji rady miasta

Zgodnie z prawem mandatów posła i radnego nie można łączyć. W wyborach parlamentarnych 15 października posłami zostało dwóch byłych już radnych Szczecina. To Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej oraz Dariusz Matecki, który startował z listy PiS.

Jaskulskiego w radzie miasta zastąpił Andrzej Radziwinowicz, przedstawiciel Zielonych. W wyborach samorządowych w 2018 r. startował z trzeciego miejsca z listy KO na Pogodnie. Zdobył ponad 1600 głosów, ale mandat wtedy nie zdobył. Zasili klub Koalicji Obywatelskiej.

- Jako aktywista zawsze byłem w bieżącym kontakcie z mieszkańcami. I taką Formułę będę kontynuował w Radzie Miasta. Zachęcam mieszkańców do kontaktu ze mną i zgłaszania nawet najmniejszych, ale ważnych dla nich spraw. Dlatego dalej będę wsłuchany w głos lokalnej społeczności. Obszary, którymi będę chciał zająć się jako radny miejski to mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne, obiekty sportowe, zieleń miejska społeczeństwo obywatelskie oraz lokalna gospodarka. Czyli wszystkie te sprawy ważne w kontekście miasta przyjaznego mieszkańców oraz miasta, które będzie przyciągać nowych mieszkańców. Będę też wspierał wszelkie działania przybliżające nas do miasta zeroemisyjnego: rozwój infrastruktury rowerowej, reanimowanie transportu publicznego, programy wspierające termomodernizację i likwidacje tzw. kopciuchów - zapowiedział.