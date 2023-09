Nowe torowisko, nowe jezdnie w Szczecinie. Tak wygląda budowa nowej ulicy z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Marek Jaszczyński

Trasa projektowanej drogi będzie rozpoczynała się od ronda Romera i zakończy się włączeniem w ul. Sosabowskiego. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie ul. Żołnierskiej z ul. Sebastiana Klonowica. Trasa będzie przebiegała nowym śladem równolegle do ul. Szerokiej Zobacz galerię (6 zdjęć)

Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego.