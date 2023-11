Nowa S10 ze Szczecina do Piły. Duże zainteresowanie przetargiem i dłuższy termin na składanie ofert Marek Jaszczyński

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o inwestycji, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, która prowadzona będzie w formule: Projektuj i buduj. To ekspresówka od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km.