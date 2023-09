Przetargi na pierwsze trzy odcinki S10. Droga połączy Pomorze Zachodnie z centrum kraju [ZDJĘCIA]

- Droga S10, podobnie jak droga S3, to są drogi, które stanowią o rozwoju naszego regionu – mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. O rozwoju Szczecina, Stargardu i innych miejscowości naszego województwa. Oczywiście służą one przede wszystkim mieszkańcom, ale należy też zauważyć, że przyczyniają się one do rozwoju naszego przemysłu, że będzie to droga dla przedsiębiorców, ale również dla tranzytu.