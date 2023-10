Wszystkie odcinki nowej S10 w przetargu. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę

S10 Wałcz – Piła

Odcinek rozpocznie się od końca obwodnicy Wałcza, która została oddana do ruchu w 2020 roku. Nowa trasa odejdzie w kierunku południowym od obecnego przebiegu DK10 omijając miejscowości Nowa Łubianka i Stara Łubianka. Na południe od m. Nowa Łubianka planowana jest realizacja pary MOP z rezerwą terenu na budowę stacji paliw i restauracji. Na przecięciu z drogą powiatową Stara Łubianka-Szydłowo powstanie węzeł drogowy Stara Łubianka. Następnie S10 wejdzie w tereny leśnej i zbliży się do obecnego przebiegu DK10. Nowa trasa w śladzie obecnej DK10 przejdzie między Zbiornikiem Koszyckim i Jeziorem Zalew. Na przecięciu z drogą S11 planowana jest realizacja węzła drogowego Piła Północ z drogą ekspresową S11. W ramach inwestycji powstanie pełny układ drogowy węzła Piła Północ wraz z tymczasowymi włączeniami do istniejącej DK10 od wschodu i DK11 od północy.