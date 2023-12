Najbardziej pożądane zawody w 2024 roku. Tu najłatwiej znajdziesz dobrze płatną pracę

Także Katarzyna Opiekulska, szefowa szczecińskiej agencji pracy LSJ HR Group zwraca uwagę, że na naszym rynku pracy coraz większe znaczenie mają dodatkowe, a nie pojedyncze umiejętności. Radzi, aby doszkalać się cały czas i to na każdym stanowisku, bo to zwiększa możliwości zatrudnienia i podnosi wynagrodzenie.

- To staje się coraz ważniejsze, a tych umiejętności nie da się nauczyć na kursach czy szkoleniach - podkreślają eksperci. - To raczej trzeba w sobie mieć.

Anna Sudolska, ekspert rynku pracy z Idea HR Group ze Szczecina zauważa, że w naszym regionie wciąż poszukiwani są pracownicy do przemysłu, do sektora związanego z magazynami (zarobki do 5200 zł brutto), logistyką (od 2800 zł do 19,3 tys. zł brutto) i branżą offshore (8300 zł brutto).