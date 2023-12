Rekordowy grudzień na rynku nieruchomości w woj. zachodniopomorskim. Mieszkania jako prezent, ale też inwestycja

Rodzice na zakupach. Mieszkanie jako prezent i inwestycja

- Mieszkanie jako prezent to zwykle transakcja, gdzie obdarowanymi są dzieci, a prezent fundują rodzice. Z naszego doświadczenia, że największym zainteresowaniem cieszą się małe mieszkania z rynku wtórnego i kawalerki od deweloperów. Transakcji jest więcej, bo wraca zaufanie do rynku nieruchomości jako najlepszego „zatrzymywacza” wartości kapitału – przyznaje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości ze Szczecina.

- Tylko w tym roku mieliśmy kilka takich transakcji - mówi Mirosław Król. - Priorytetem przy wyborze jest zwykle lokalizacja mieszkania i jego standard. Cena odgrywa tutaj mniejszą rolę. Grudniowe transakcje to także zakupy inwestycyjne, gdy rodzice kupują mieszkanie, bo chcą, by mieszkało w nim dziecko, ale nie przekazują go na własność, a bardziej traktują jako inwestycje długoterminową – dodaje.

Rekordowy grudzień na rynku nieruchomości

- To nie zawsze jest tak, że rodzina kupuje innym członkom rodziny mieszkanie. Czasami to jest sprzedaż mieszkania, by dołożyć pieniądze i kupić dom albo sprzedać dwóch mieszkań, by kupić jednego bliźniaka albo po prostu rodzice dokładają brakującą kwotę. Takich transakcji jest najwięcej w grudniu, a najmniej w sezonie okołowakacyjnym. Grudzień w tym roku jest miesiącem wzmożonego, rekordowego ruchu na rynku nieruchomości – mówi ekspert.