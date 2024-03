Ceny gruntów pod zabudowę jednorodzinną w Szczecinie szybują do góry

- Kluczem do dyskusji o cenach gruntów pod budowę jest zawsze lokalizacja - mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości. - Oczywiście największe metropolie w Polsce już dawno nie pozostawiają złudzeń kupującym, że na działkę w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie pod zabudowę jednorodzinną raczej nie ma co liczyć, a jak są takie oferty to ceny biją rekordy. Podobna sytuacja ma miejsce także w innych regionach w kraju. Działam głównie w Szczecinie i tutaj ceny również przekraczają tysiąc złotych za metr kwadratowy, co jeszcze niedawno byłoby nie do pomyślenia.

Ziemi pod zabudowę coraz mniej, ceny więc rosną

Wiosna teoretycznie to idealny czas na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Eksperci przyznają, że dostępność ekip budowlanych jest w tym roku dużo większa niż w roku 2023. Do tego, w marketach i hurtowniach budowlanych widać sporą stabilizację cen. Jeżeli ktoś ma zdolność kredytową i własny grunt, to nie powinien zastanawiać się nad budowa. Gorzej, gdy dopiero rozgląda się za ziemią. Wtedy pojawią się problemy.