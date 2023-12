Miesiąc po zmianach przepisów nie ma kolejek do badań profilaktycznych

Cytologię i mammografię od listopada może wykonywać więcej kobiet. Sukcesu frekwencyjnego jednak nie ma.

- Założenie jest dobre, ale nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - W czym tkwi problem? Przychodnie POZ nie będą poszerzać spektrum swoich badań, bo stopień refundacji z NFZ jest zbyt mały, by pokryć koszty np. zatrudnienia położnej czy zakupu sprzętu.

Przypomnijmy. Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą robić panie w wieku od 45 do 74 lat, a cytologie - panie od 25. do 64. roku życia. Chodzi o to, aby jak najwcześniej wykrywać nowotwory piersi i raka szyjki macicy oraz móc je skuteczniej leczyć. Badania są bezpłatne, co teoretycznie powinno przyczynić się do szerokiego zainteresowania.