Miał dwa zakazy prowadzenia samochodów. Potrącił pieszego i uciekł

Do wypadku doszło 27 marca 2023 r. w Stargardzie na ulicy Reja. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie znajdującemu się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do jego potrącenia. Kierowca uciekł, nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu.

- W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu głowy, złamania kości ramiennej prawej i licznych otarć skóry - wyjaśnia prokurator Monika Krus z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawca spowodował wypadek w czasie obowiązywania go dwóch zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczonych przez sąd i nie stosując się do decyzji starosty stargardzkiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami m.in. kategorii B.

Ale to nie koniec wybryków pirata ze Stargardu.

W nocy z 1 na 2 lutego w Stargardzie na ulicy Gdańskiej aż do miejscowości Kiczarowo, kierując pojazdem mechanicznym pomimo wydania przez funkcjonariuszy policji poleceń przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych do zatrzymania pojazdu, nie zatrzymał się i kontynuował jazdę, a następnie zbiegł, porzucając pojazd.