Madura Deweloper. Apartamenty z widokiem na przyszłość i na… morze!

Obecnie powstaje nowa inwestycja nad morzem Bałtyckim w Rewalu, ul. Klifowa 22 gdzie budowane są apartamenty od 25 m2 do 57m2. To nie tylko lokata kapitału, ale też (wracając do Anglii) „second home” z widokiem na morze.

Zarówno inwestycje w okolicach Szczecina, jak i te nadmorskie cechuje jedna rzecz, o której tak mówi Nikola Wardyn z firmy: - Nasza strategia dopasowana jest do potrzeb klientów. Za każdą nową inwestycją, stoją godziny rozmów, pomysłów i analizy rynku z architektami oraz klientami, właśnie po to, aby spełnić jak najlepiej możemy ich oczekiwania proporcjonalnie do budżetu jakim dysponują oraz zgodnie z obecnymi trendami. – tłumaczy.

Przy projektowaniu mieszkań szczególną uwagę firma zwraca na o funkcjonalność, komfort i wygodę, a także… na dużą ilość miejsca do przechowywania. Apartamenty wybudowane przez Madura Deweloper mają po prostu służyć jak najlepiej i jak najdłużej tym, którzy w nie zainwestują.