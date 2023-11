Lokale komunalne w Szczecinie. Policjanci prowadzą czynności na zlecenie prokuratury okręgowej

Oczywiste jest, że tego rodzaju akcja nie mogła być przeprowadzona bez polecenia prokuratury. Zresztą potwierdzono już oficjalnie, że postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Redakcja „Głosu” zwróciła się do jej przedstawiciela z prośbą o udzielenie informacji o szczegółach postępowania. W e-mailu skierowanym do prok. Piotra Wieczorkiewicza pytamy m.in., czy i kiedy należy spodziewać się pierwszych zatrzymań. Czekamy na odpowiedź.

- Niestety, pani prezydent nie była łaskawa poinformować radnych, że spółkę odwiedzili również agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego - mówi „Głosowi” jeden z informatorów pragnących zachować anonimowość. - Sytuacja we wtorek rano była dosyć śmieszna, bo dmuchano baloniki, przygotowując jedną z sal na imprezę urodzinową zastępcy dyrektora ZBiLK-u, pani Barbary - kontynuuje. - Miny pracowników, gdy do sali weszły służby, były nietęgie.

Warto też zwrócić uwagę na inny aspekt sprawy. Większość kadry kierowniczej w ZBiLK-u to ludzie, którzy pracują tam od wielu lat. Niektórzy nawet od kilkunastu. Tymczasem dyrektor tej jednostki budżetowej Tomasz Sroka jest człowiekiem nowym. Trafił do firmy nieco ponad dwa lata temu.

- Z tego, co wiem, za zgodą sądu niektórym menedżerom w spółce założono podsłuchy. Nie był to strzał na ślepo, ale starannie przygotowana akcja - mówi. - Jestem pewien, że niedługo dojdzie do zatrzymań i zostaną postawione zarzuty. Będzie grubo - kończy osoba doskonale zorientowana w pracy śledczych.

Według naszej wiedzy podczas interwencji służb nie był przez funkcjonariuszy nagabywany. Raczej sugerował, że nie ma nic wspólnego ze sprawdzanym przez funkcjonariuszy pionem w ZBiLK-u, podległym jego zastępczyni Sylwii Rogulskiej, przedstawicielce „starej gwardii”, kojarzonej z ekipą prezydenta Piotra Krzystka. Co bardzo dziwne, i Sroka zalicza się do zaufanych ludzi prezydenta Szczecina.

- Nie znalazł się na newralgicznym odcinku przypadkowo, tylko - mimo posiadanych kompetencji - z polecenia osoby, której Krzystek ufa bezgranicznie. To może oznaczać, że mamy do czynienia z polityką - twierdzi tajemniczo trzeci z naszych informatorów. - Rogulska miała absolutną autonomię w podejmowaniu decyzji. Ale ona jest przyzwoitą osobą i mam wątpliwości co do tego, że podjęła działania niezgodne z prawem. Ale zobaczymy, co przyniesie śledztwo - kończy.

W zasobie jednostki budżetowej, jaką jest ZBiLK, jest ponad 12 tys. mieszkań i ponad 800 lokali użytkowych. To jeden z największych zasobów komunalnych w Polsce. Przy czym najbardziej atrakcyjne lokale zostały przez miasto w ciągu ostatnich lat sprzedane.