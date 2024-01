Kratery jak po uderzeniu bomby. Ta ulica to tor przeszkód. Koszmar mieszkańców Warszewa [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy szczecińskich ulic: Rafy Koralowej i Wschodu Słońca przysłali list do redakcji.

- Zwracamy się z ogromną prośbą o nagłośnienie i interwencję w naszej sprawie, ponieważ miasto pozostawiło nas w dramatycznej sytuacji i tracimy nadzieję, że cokolwiek uda nam się wywalczyć - mówi pani Magdalena, autorka listu do redakcji.

Mieszkańcy Warszewa zwracają uwagę, że rozpoczyna się długo wyczekiwana inwestycja miejska, czyli remont ul. Kredowej, Ostoi Zagórskiego, Urlopowej. Rozpoczęcie ogromnej przebudowy dróg z pominięciem jednej jest trudne do zrozumienia.

- Wszystko wyglądało dobrze do czasu, gdy okazało się, że miasto wykona naprawy wszystkich miejskich dróg w okolicy z pominięciem jedynie ulicy Rafy Koralowej, która jest główną dojazdową ulicą do ul.Wschodu Słońca, a także do ulic: Białej Mewy, Rybitwy i Mirabelki - czytamy w liście.