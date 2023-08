Koniec sporu "Solidarności" z IPN? "Porozumienie jest o milimetr"

Na zorganizowanej w siedzibie zachodniopomorskiej "Solidarności" konferencji prasowej, przewodniczący Zarządu Regionu mówił o możliwości podpisania porozumienia z dyrektorem szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnijmy, do nieporozumień doszło we wrześniu 2022 r., kiedy poprzedni dyrektor IPN zwolnił dyscyplinarnie trzy pracownice. Powodem do zwolnienia miał być ich udział w dyskusji z pracodawcą podczas ogólnego spotkania, zorganizowanego w celu omówienia sytuacji w zakładzie pracy. Zarząd Regionu "S" uważa, że zwolnienie pracownika z tego powodu jest nadużyciem.

- Powiem więcej, to jest niegodziwe - ocenił wtedy decyzję ówczesnego dyrektora szczecińskiego oddziału IPN, Mieczysław Jurek.

"Solidarność" zażądała wówczas bezwarunkowego przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników i wypłaty wynagrodzenia za cały okres pozostawania przez nich bez zatrudnienia. 14 grudnia pod siedzibą Instytutu przy ul. Janickiego w Szczecinie odbyła się pikieta w obronie zwolnionych dyscyplinarnie pracownic. Związek zażądał też, by odsuniętego od władzy dyrektora zastąpił szczecinianin.