Komary atakują szczecinian. Tną niemiłosiernie. Bzyczący koszmar wiosny powrócił

Dlaczego komary gryzą?

- Dwie poprawki - zauważa Stanisław Ignatowicz. - Po pierwsze nie gryzą, a kłują, a po drugie, uciążliwe dla człowieka i innych ssaków są tylko samice. Mają one inaczej zbudowane kłująco-ssące aparaty gębowe wyposażone w dwa kanaliki: jednym wstrzykują ślinę i środek znieczulający, a drugim piją krew. Po co im krew? Jest im potrzebna do wyprodukowania jak największej liczby jaj. Samce są niegroźne, żywią się nektarem i sokiem roślin.