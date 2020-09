Kolejny krok w stronę gruntownych zmian na placu Orła Białego w Szczecinie

Projekt uchwały, który znalazł się porządku zaplanowanej na 22 września sesji zakłada pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania ulicy Łaziebnej, ulicy Mariackiej, części ulicy Tkackiej na odcinku od placu Żołnierza Polskiego do ulicy Grodzkiej, części ulicy Staromłyńskiej na odcinku od placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ul. Koński Kierat i ul. Łaziebną, części ulicy Koński Kierat na odcinku od ulicy Mariackiej do ulicy Farnej, części ulicy Staromiejskiej na odcinku od ulicy Grodzkiej do ulicy Wyszyńskiego.

- Przyjęcie tego rozwiązania otwiera nam ostatecznie drogę do: skutecznego i konsekwentnego ograniczenia ruchu na całym obszarze, rozwiązania problemu konkurencji o stanowiska postojowe poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych wyłącznie dla mieszkańców oraz przebudowy wszystkich przestrzeni publicznych na woonerfy - oczywiście przy zachowaniu walorów zabytkowych tych miejsc - komentuje pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały przez komisję gospodarki komunalnej Paweł Jaworski, architekt odpowiedzialny za proces prototypowania placu Orła Białego.