King Szczecin wygrał w Lublinie. Blok Michale Kysera na wagę zwycięstwa

Trener Kinga Szczecin wystawiając pierwszą piątkę na mecz ze Startem zaskoczył. Na rezerwie pozostawił Tony Meiera, a od początku zagrał Kacper Borowski. Zespół szybko złapał dobry rytm, częściej prowadził, ale swoich kibiców rozpalił dopiero po wejściu Meiera. Amerykanin pokazał to, z czego jest znany, ale zarazem zbyt rzadko to demonstrował w tym sezonie – skuteczność dystansową. Trafiał ze 100-procentową celnością, a King dzięki niemu budował przewagę.

W połowie drugiej kwarty szczecinianie prowadzili już 16 punktami i to pomimo tego, że mieli też problemy ze stratami w ataku. King przez swoją niefrasobliwość pozwolił jednak gospodarzom odrobić straty. Goście za wolno wracali do obrony i jakby zapominali z jakiej strony grozi im niebezpieczeństwo. A liderzy ofensywni Startu wstrzelili się do kosza i przewaga stopniała. Start momentami wychodził nawet na prowadzenie.