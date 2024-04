Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga: Wygraliśmy, ale jeszcze dużo pracy przed nami

Całe widowisko trwało ponad dwie godziny, ale w hali nikt się nie nudził. Mecz prowadzony był w szybkim tempie, nikt nie chciał odpuścić, a rozstrzygnięcie zapadło po trójce Andrzeja Mazurczaka niespełna minutę przed końcem.

Po meczu odbyła się konferencja prasowa. Najciekawsze wypowiedzi zaproszonych gości:

Andrzej Mazurczak, rozgrywający Kinga

Wiedzieliśmy, jak ważny to mecz dla układu tabeli. Cieszy mnie, jak zareagowaliśmy po porażce. Miała dominować walka. My prowadziliśmy, ale po naszych stratach Stal wróciła do meczu. W końcówce graliśmy na przewagi, ale to my byliśmy skuteczniejsi w ostatnich akcjach. Moja trójka? Każdy dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa.

Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga

Trenowaliśmy i nastawialiśmy się na zwycięstwo oraz na to, by odrobić stratę z pierwszego meczu. To się udało. Zespół był bardzo skoncentrowany. Wiedzieliśmy, że to gorący teren, a Stal potrafi wrócić do gry. To się potwierdziło. W końcówce zimna głowy po naszej stronie. Powiedziałem zawodnikom, że dziś oni wygrali, a nie ja. Dobrze czytali sytuacje meczowe. 16 zbiórek w ataku cieszy, bo przełożyło się na ważne punkty, przewagę. Wygraliśmy, ale jeszcze dużo pracy przed nami.