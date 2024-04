Koniec fantastycznej serii Kinga Szczecin w Orlen Basket Lidze

Kolejna akcja gospodarzy to niecelny rzut, zbiórka w ataku i skuteczne ponowienie. King odpowiedział trzema pudłami. Było nerwowo, trenerzy czarowali zmianami, a 8 sekund przed końcem Tony Diggs wykorzystał dwa rzuty osobiste i Toruń miał przewagę 4 oczek. Szybko różnicę zmniejszył Avery Woodson, ale Diggs po chwili znów wytrzymał ciśnienie z osobistych i ustalił wynik.

III kwarta wyrównana. King uciekł na 7 punktów i długo bronił przewagi. Ale w końcówce odsłony pękł. Decydowała ostatnia kwarta – Pierniki prawie cały czas byli na prowadzeniu, ale King był blisko. Dwie minuty przed końcem Andrzej Mazurczak doprowadził do remisu 86:86.

Niespodzianka? Na pewno tak. Z mocniejszymi zespołami King wygrywał na wyjeździe, ale konsekwencji na razie nie ma.

Co już wiemy w lidze? Najlepszym zespołem rundy zasadniczej został Anwil Włocławek. Mógł go jeszcze wyprzedzić Trefl Sopot, ale przegrał w niedzielę na swoim boisku ze Śląskiem Wrocław. Sopocianie będą na 2. miejscu.

King jest trzeci i taką pozycję utrzyma, jeśli w najbliższą sobotę – na koniec pierwszej części sezonu – wygra w Sopocie. Jeśli przegra, to może spaść nawet na 5. pozycję. Stanie się tak, jak swoje mecze wygrają Stal Ostrów i Legia Warszawa. Stal podejmie Zastal Zieloną Górę, a Legia zagra w Lublinie – mogą wygrać. Co oznacza 5. lokata? W ćwierćfinale zespół trafi na 4. drużynę i nie będzie miał atutu boiska. Jeśli King pozostanie na 3. miejscu – zmierzy się w ćwierćfinale z 6. zespołem (może to być Spójnia) z atutem boiska, a w półfinale pewnie z Treflem.