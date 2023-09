Kadencje rad osiedli będą mogły być wydłużane lub skracane. Jest decyzja radnych Szczecina

Obecnie kadencja rad osiedli trwa cztery lata, czyli tyle, ile do niedawna kadencja rady miasta. Sytuacja zmieniła się, gdy 22 listopada 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do pięciu lat. Kadencje rad miast i gmin oraz prezydentów, wójtów i burmistrzów zostały przedłużone do 30 kwietnia 2024 r.

Pojawił się więc problem, co zrobić z radami osiedla, których kadencji nie zmieniono.

W Szczecinie od pewnego czasu trwały konsultacje w tej sprawie. Pojawił się nawet pomysł, aby kadencję skrócić do trzech lat. Wnioskodawca, jeden z mieszkańców, przekonywał, że w ten sposób będzie można bardziej zainteresować szczecinian działalnością osiedlowców.

- Wydaje się, że to idealistyczne życzenie - komentował rady miasta Przemysław Słowik.

Podobnego zdania byli inni radni miasta i osiedli. Dlatego pomysł upadł.