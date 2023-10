Kadeci odebrali medale i puchary. Turniej Klas Mundurowych zakończony

- To były nasze kolejne zawody, ale nigdy jeszcze jako zespół nie zwyciężyliśmy, co cieszy szczególnie - mówi Marcin Mazurek, kadet ze zwycięskiego Liceum Ogólnokształcącego TEB w Koszalinie. - Rywalizacja była zacięta, ale my byliśmy świetnie przygotowani, szczególnie w strzelaniu. Jest wielka radość, do szkoły wrócimy jak bohaterowie! Warto było tu przyjechać także z innych powodów: poznaliśmy kolegów i koleżanki z różnych szkół, wymienialiśmy się doświadczeniami, to była świetna integracja naszego środowiska.