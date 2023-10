Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu zastępcy burmistrza Nowogardu

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował w dniu 2 października 2023 r. do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi H., byłemu Zastępcy Burmistrza Nowogardu, któremu zarzucił popełnienie łącznie dwudziestu przestępstw, w tym pięciu przestępstw o charakterze korupcyjnym, obejmującym żądanie – i uzyskanie – w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści osobistej i majątkowej od osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Nowogard w zamian za zaliczenie rzekomo wykonanych prac.

W toku śledztwa Jarosław H. przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i wyraził gotowość dobrowolnego poddania się karze. Wobec powyższego do aktu oskarżenia prokurator dołączył wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec oskarżonego Jarosława H. i wymierzenie uzgodnionej z nim sankcji karnej, w tym kary 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz środków o charakterze finansowym, jak również orzeczenie wobec niego na okres 10 lat zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 procent akcji lub udziałów.