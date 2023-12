Jazz Camp for Girls, czyli ferie w szczecińskiej filharmonii

Jazz Camp for Girls jest przeznaczony dla dziewcząt w wieku 10-16 lat, uczennic szkół muzycznych, które chcą uczyć się jazzu i improwizacji oraz pograć z innymi. Pomysł powstał w Danii we współpracy organizacji JazzDanmark i Copenhagen Jazz Festival, a kolejną odsłonę w Szczecinie poprowadzą muzycy związani z polsko-duńskim stowarzyszeniem PolishDanish Jazz Days.

W drugim tygodniu ferii zimowych, od poniedziałku do czwartku (22-25 stycznia), uczestniczki będą spotykać się w filharmonii, gdzie dziewczęta będą pracować w zespołach warsztatowych. Do każdego zespołu przydzieleni będą instruktorzy – doświadczeni nauczyciele i profesjonalni muzycy. Od godziny 9 do 16 będzie bardzo intensywnie i twórczo - będzie czas, by spróbować swoich sił na nowych instrumentach, poimprowizować i poznać się bliżej. Oprócz zajęć z tutorami, w planach są także warsztaty jogi, radzenia sobie ze stresem, prezentacji oraz komunikacji.